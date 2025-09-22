Avusturyalı Müzisyen Phoebe Violet, Şanlıurfa'da Konser Verdi

Şanlıurfa'da konser veren Avusturyalı müzisyen Phoebe Violet, Fransızca ve İspanyolca parçalar seslendirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen konser, tarihi Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sahneye çıkan Kosta Rika asıllı Avusturyalı müzisyen Phoebe Violet, yeni albümü "Suspiros" ile müzikseverlerle buluştu.

Fransızca ve İspanyolca eserler seslendiren Violet, dinleyicilerin beğenisini topladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı içerisinde "Müzik Şehri" ünvanına sahip olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda söz konusu konserin gerçekleştirildiğini belirten Gülpınar, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa, UNESCO tarafından tescillenmiş bir müzik şehri. Bu ünvanı yalnızca taşıyan değil, içini de dolduran bir şehir olmak istiyoruz. 2026 yılı ekimde Şanlıurfa olarak Dünya Müzik Şehirleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacağız. UNESCO'nun bazı ön koşulları ve talepleri var. Bu konser de onlardan biri. Avusturya ile kurduğumuz işbirliği sayesinde ilerleyen süreçte birçok uluslararası etkinlik düzenleyeceğiz. Ekim sonunda Avusturya'da da Şanlıurfa temalı bir etkinlik gerçekleştireceğiz."

Konseri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş dinledi.