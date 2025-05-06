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Avcılar'da Hıdırellez Şenliği Coşkusu

Avcılar'da Hıdırellez Şenliği Coşkusu
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Avcılar'da geleneksel Hıdırellez Şenliği, renkli etkinlikler ve kortej yürüyüşüyle kutlandı. Etkinliği katılanlar ateş üstünden atlayarak dileklerini ağaca bağladılar. Hıdırellez, baharın gelişini simgeliyor.

BAHARIN gelişini simgeleyen Hıdırellez, Avcılar'da renkli etkinliklerle kutlandı. Rengarenk kıyafetlerle sokakta dans edenler kortej yürüyüşü eşliğinde kutlamalara katıldı. Hıdırellez Şenliği'ne katılanlar ateş üstünden atlayıp, dileklerini ağaca bağlamayı ihmal etmedi.

Firuzköy Trakya ve Rumeli Kültürünü Yaşatma Vakfı ile Avcılar Belediyesi tarafından Firuzköy Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen 5'inci Uluslararası Hıdırellez Şenliği Balcıbük Caddesi'ndeki geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı.

DİLEK DİLEDİLER ATEŞ ÜSTÜNDEN ATLADILAR

Avcılar'ın en eski yerleşim yeri olan Firuzköy'e yaklaşık 100 yıl önce, Bulgaristan'ın Balcıbük bölgesinden zorunlu göçle gelen ailelerin sürdürdüğü etkinlik akşam saatlerinde başladı. Baharın coşkusunu yansıtan rengarenk kıyafetler giyenler, aralarında Bulgaristan'dan gelen ekiplerin de yer aldığı kortej yürüyüşüne katıldı. Kortej yürüyüşü sırasında dev bir Türk bayrağı da taşındı. Bando ekibinin çaldığı müziklerle yürüyüşe geçenlere balkonlardan çok sayıda çevre sakini de eşlik etti. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "Beşincisini düzenliyoruz. Baharın geşinin müjdeliyoruz. Firuzköy mahallesindeyiz. Neredeyse 100 yıla yakın bir geleneği yaşatıyoruz burada " dedi. Firuzköy Kapalı Pazar Alanı'na kadar süren yürüyüşün ardından davetlilere pamuk şeker, patlamış mısır ve macun dağıtıldı. Ateş üstünden atlayan davetliler dilek ağaçlarına tuttukları dileklerin kurdelalarını bağlamayı da ihmal etmedi.

HIDIRELLEZ GÜNÜ

Firuzköy Vakfı Kadın Kolları üyeleri Hıdırellez Şenliği sırasında, zeybeğin yanı sıra çeşitli Balkan müzikleri eşliğinde gösteriler sundu. Hıdırellez aynı zamanda 'Ruz-ı Hızır' (Hızır Günü) olarak adlandırılıyor. Hıdırellez Günü, darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan günün akşamı kutlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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