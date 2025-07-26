Athena Konseri Orman Yangınları Nedeniyle Yarıda Kesildi

Athena Konseri Orman Yangınları Nedeniyle Yarıda Kesildi
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Bursa'da çıkan orman yangınları, Uluslararası Bursa Festivali kapsamında gerçekleşen Athena Grubu'nun konserini yarıda kesilmesine neden oldu. Grubun solisti Gökhan Özoğuz, yangın nedeniyle konserin sona erdiğini duyurdu.

ATHENA KONSERİ YARIDA KESİLDİ

Bursa'da Orhaneli ile Kestel- Gürsu hattında çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden orman yangınları, kentteki etkinlikleri de etkiledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Athena Grubu'nun konseri, yangınlar nedeniyle yarıda kesildi. Grubun solisti Gökhan Özoğuz, sahneden yaptığı açıklamada, "Bursa'daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Sakin bir şekilde alanı boşaltın" ifadelerini kullandı. Ardından grup sahneden ayrıldı.

Esra TÜRKER/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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