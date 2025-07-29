Atatürk Üniversitesi Hurufat Baskı Müzesi'ne 'Özel Müze' Statüsü

Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi Hurufat Baskı Müzesi'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "özel müze" statüsü verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Geçmişin harfleriyle geleceği yazıyoruz" anlayışıyla kurulan ve geçen sene 17 Ekim'de ziyaretçilerine kapılarını açan Hurufat Baskı Müzesi, bu yıl haziran itibarıyla "özel müze" olarak tescillendi.

Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı baskı müzesi olan kurumun envanterinde, baskı öncesi, sırası ve sonrası süreçlere ait 40 makine ile binlerce hurufat (metal harf) ve baskı malzemesi yer alıyor.

Görsel ve uygulamalı müzecilik yaklaşımıyla tasarlanan müze, mürettiphane, baskı, mücellithane, ofset baskı ve döküm atölyesi gibi tematik bölümleriyle ziyaretçilerine kapsamlı bir deneyim sunuyor.

Grafik tasarım, tipografi ve matbaa tarihiyle ilgilenen araştırmacılardan akademisyenlere, öğrencilerden tasarımcılara kadar geniş bir kitleye hitap eden müze, yalnızca geçmişin izlerini değil, geleceğe ışık tutacak bilgileri de barındırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hurufat Baskı Müzesi Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ferruh Haşıloğlu, elde edilen bu statünün hem Atatürk Üniversitesi hem de bölge kültürü açısından büyük kazanım olduğunu vurguladı.

Üniversitenin kurumsal hafızasında önemli yere sahip eski basımevinin, kültürel bir dönüşümle müze haline getirildiğini belirten Haşıloğlu, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe de güçlü bir miras bırakma çabamızın göstergesidir. Özel müze statüsünün kazandırılması, bu çabanın karşılık bulduğunun en somut örneklerinden biridir. Bu duygularla, böylesine tarihe ışık tutan bir müzeyi halkımızla buruşturmamıza vesile olan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ediyor, eski baskı yöntemlerine merak duyan tüm sanatseverleri müzemizi ziyarete bekliyoruz."