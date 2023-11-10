Atatürk'ün Ölümünün 85. Yıldönümü Oltu'da Anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıldönümü münasebetiyle Oltu'da bir çok etkinlikle anıldı. Oltu Hükümet Meydanında çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun hazırladığı programda şiirler okundu, slayt gösterisi yapıldı ve şarkılar seslendirildi. Program sonunda tebriklerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıldönümü münasebetiyle Oltu'da bir çok etkinlikle anıldı.

Oltu Hükümet Meydanında Atatürk Anıtına Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Oltu Belediyesi çelengi konuldu. Çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Hükümet Meydanındaki programın ardından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun hazırlamış olduğu program için Oltu Kaymakamlığı Konferans salonuna geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sultan Subaşı yaptı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokul öğrencilerinden Zeynep Su Budak "Bir Tutkudur Mustafa Kemal" isimli şiirini okudu ve Atatürk'ü anlatan "Okul öğrencilerinin dilinden" adlı slayt izletildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokul öğrencilerinden Yiğitalp Özmen "Mustafa Kemal'e Giden" yol isimli şiiri okudu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun öğrencilerinden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiler. Mehmet Akif Ersoy Ortaokul öğrencileri "Atatürk" isimli oratoryoyu sundular. Program sonunda okulların müzik öğretmenleri Atatürk'ün sevdiği şarkıları büyük bir ustalıkla icra edildi. Program sonunda Oltu Kaymakamı, Oltu Belediye Başkanı, Oltu Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Oltu Milli Eğitim Müdürü, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek hatıra fotoğrafı çekildiler. Bu arada salon girişinde Atatürk'ün resimleri sergilendi. - ERZURUM