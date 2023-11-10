Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde öğrencilerden oratoryo gösterisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85'inci yıl dönümünde öğrenciler tarafından hazırlanan "Başka bir Mustafa" adlı oratoryo gösterisi yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygı ve özlemle Kırıkkale'de düzenlenen törenlerle anıldı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan tarih öğretmeni Ahmet Erdal, "Bize İstiklalimizi sağlayan, vatanın kurtulmasını gerçekleştiren ve Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden Türk milletine, onun yetiştirdiği Atatürk'ün silah arkadaşlarına ve Kurtuluş Savaşının lideri Mustafa Kemal Atatürk'e ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

Konuşma sonrasında Kırıkkale Lisesi öğrencileri tarafından "Başka bir Mustafa" adlı oratoryo gösterisi yapıldı, şiirler okundu. Anma törenine Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, il protokolü ve öğrenciler katıldı. - KIRIKKALE