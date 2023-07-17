Atatürk'ün Kızılcahamam'a Gelişinin 89. Yıl Dönümü Kutlandı

Ankara'da, Kızılcahamam Belediyesi tarafından Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programda konuşmalar yapıldı ve TRT sanatçıları Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Ankara'da, Kızılcahamam Belediyesi tarafından Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 89. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Soğuksu Milli Parkı Atatürk Çamı mevkisinde düzenlenen programa, Kaymakam Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra Belediye Başkanı Acar tarafından Kaymakam Aksoy'a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda "fahri hemşehrilik" beratı verildi.

Programda sahne alan TRT sanatçılarından Alper Diler ve Nazlı Kanaat Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, TRT sanatçılarına ve saz heyetine teşekkür plaketi takdim etti.