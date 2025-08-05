Atatürk Köşkü, 7 Ayda 183 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Atatürk Köşkü, 7 Ayda 183 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Trabzon'un tarihi Atatürk Köşkü, yılın 7 aylık döneminde 183 bin 511 kişiyi ağırladı. Şehir merkezine yakın konumda, yaz aylarında her gün ziyarete açık olan köşkte, Atatürk'ün sevdiği müzikler seslendiriliyor.

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü'nü yılın 7 aylık döneminde 183 bin 511 kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, şehir merkezine yakınlığıyla ön plana çıkıyor.

Yazın her gün 09.00-19.00 saatleri arasında açık olan köşkte, Büyükşehir Belediyesi bando ve mehter ekibince Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendiriliyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez konakladığı çam ormanları içerisindeki köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'ün fotoğrafları sergileniyor.

Atatürk Köşkü, yılın 7 aylık dönemde 183 bin 511 yerli ve yabancı ziyaretçiyi konuk etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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