Atakum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Gökkuşağı Korosu'ndan Unutulmaz Konser

Atakum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyelerinden oluşan Gökkuşağı Korosu, duygusal ve coşkulu anların yaşandığı bir konser verdi. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, konserde yaptığı konuşmada koro için 'sevginin, dayanışmanın ve aşkın korosu' ifadesini kullandı. Konserde özel çocuklar ve gönüllülerden oluşan 30 kişilik koro izleyenleri hayran bıraktı.

Atakum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyelerinden oluşan Gökkuşağı Korosu, unutulmaz bir konsere daha imza attı. Hem duygusal hem coşkulu anların yaşandığı konserde konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bu koro sevginin, dayanışmanın ve aşkın korosu" dedi.

Bedensel, zihinsel, ortopedik engelli ve down sendromlu özel çocuklar ile Atakum Kent Konseyi gönüllülerinden oluşan, Atakan Karadeniz'in şefliğindeki 30 kişilik koro izleyenleri hayran bıraktı. OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahnesi'nde, Arzu Çakır'ın sunumuyla gerçekleştirilen geceye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Altıntaş, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat ile çok sayıda yurttaş katıldı.

"ÖZVERİYLE HAZIRLANDILAR"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Atakum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Nadide Döktür, "Bütün arkadaşlarımız çok büyük bir özveriyle hazırlandılar. Her biri çok fazla heyecanlı. Bu sene deprem, sel gibi büyük felaketler yaşadık. Hayatını kaybeden herkese bir kere daha rahmet, geride kalanlara da başsağlığı diliyoruz. Her etkinliğimizde yanımızda olan Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci başta olmak üzere, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"SEVGİNİN KOROSU"

Gökkuşağı Korosu'nun Türkiye'ye örnek bir koro olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Deveci, "Atakum Kent Konseyi Engelliler Meclisi çok büyük bir farkındalık alanı. Çok değerli işler gerçekleştiriyorlar. Biz burada engelli yurttaşlarımızı hem sanata alıştırıyoruz hem de hayata tutunmalarına bir nebze katkı vermek için çalışıyoruz. Gökkuşağı Korosu'nda bütün renkler var. Bu koro sevginin, dayanışmanın ve aşkın korosu. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

ANNE-KIZDAN ÇOK ÖZEL DÜET

Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı repertuardaki şarkılar, salondaki konuklara büyük keyif yaşatırken sahneye çıkan anne kız Deren Özgen ile Ummiye Yegen Özgen düeti de uzun süre ayakta alkışlandı. Konser boyunca özel çocukların sahnedeki enerjileri ile hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşandı.

BAŞKAN DEVECİ, SAHNE COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Başkan Cemil Deveci de konserin bir bölümünde sahneye çıktı. Koristlerin sahne coşkusuna ortak olan Başkan Deveci, bir süre de vokalistle karşılıklı oynadı. Konserin son şarkısı olan İzmir Marşı'na da yine sahnede koroya eşlik etti.