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Ata'nın Sevdiği Şarkılar Konseri Türkiye Kültür Yolu Festivali Kapsamında Gerçekleştirildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın verdiği konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bu yıl 16 şehirde düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri kapsamında "Ata'nın Sevdiği Şarkılar Konseri" verildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ankara Tarihi Salon'da verilen konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçıları Turgut Karadeniz ve Neşe Dursun Saraç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdi.

Repertuvarda, "Sarı Zeybek", "Yine Bir Gülnihal", "Yanık Ömer" isimli şarkılarının yanı sıra "Fikrimin İnce Gülü", "Kimseye Etmem Şikayet" gibi şarkılar yer aldı.

Konserin sonunda Şerif Mahzuni tarafından bestelenen Sarı Saçlım Mavi Gözlüm isimli şarkı dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri, 29 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat

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