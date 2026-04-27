Haberler

Ata mirası keçecilik baba ile oğlunun emeğiyle geleceğe taşınıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da, geçmişte yaygın olarak kullanılan ancak teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan keçecilik, baba ile oğlunun emeğiyle yaşatılmaya devam ediyor.

Kentte 35 yıldır keçecilik yapan 46 yaşındaki Kadir Karcı, mesleğini küçük yaşlardan itibaren yanında yetiştirdiği 18 yaşındaki oğlu Yasin Karcı'ya aktararak geleneksel el sanatını geleceğe taşımaya çalışıyor.

Koyun yününün taranması, serilmesi, dövülmesi ve şekillendirilmesi gibi zahmetli aşamalardan geçen keçe, Karcı ailesinin atölyesinde geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

"Dördüncü kuşak olarak devam ettiriyorum"

Kadir Karcı, AA muhabirine, mesleğin dedelerinden kendilerine miras kaldığını söyledi.

Keçeciliği yaşatmak için yıllardır tezgahın başından ayrılmadığını dile getiren Karcı, "Mesleği babamdan öğrendim. Dördüncü kuşak olarak devam ettiriyorum. Oğlum da yanımda çalışıyor, onu yetiştiriyoruz. Gücümüz yettiğince bu mesleği sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Keçeciliğin zahmetli ancak değerli bir meslek olduğunu ifade eden Karcı, üretim sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Keçeyi kuzu yününden yapıyoruz. Yünü önce makinede tarıyoruz, ardından desen vererek seriyoruz. Daha sonra rulo haline getirip dövme işlemi uyguluyoruz. Eskiden bu işlemler ayakla yapılırdı, şimdi makinelerden faydalanıyoruz."

Son dönemde keçeye ilginin yeniden arttığını dile getiren Karcı, ürünlerini şehir içi ve şehir dışına sattıklarını belirtti.

Babasının yanında yetişen Yasin Karcı ise yaklaşık 5 yıldır mesleğin içinde olduğunu söyledi.

Keçeciliği devam ettirmek istediğini belirten Karcı, "Bu meslek dedemizden kalan bir miras. Öğrendim, artık kalfa seviyesine geldim. İmkan buldukça sürdürmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

