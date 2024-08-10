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Ata Demirer, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı

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Oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, "Ata Demirer Gazinosu" gösterisiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi.

Oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, "Ata Demirer Gazinosu" gösterisiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, Demirer, "DenizBank Açıkhava Etkinlikleri" kapsamında binlerce seyircisiyle arka arkaya iki gece gösteri gerçekleştirdi.

Komedi gazinosu formatını sahnelere taşıyan sanatçı programda, Türk sanat müziği, opera, türkü, pop müzik, taverna ve arabeskin de yer aldığı repertuvarı ve komedi gösterilerini beğeniye sundu.

Demirer'e, sahnede müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki müzisyenlerin yer aldığı orkestra eşlik etti.

Sanatçı, iki gecede de gösterisini Ferdi Özbeğen'in "Yine Saçlarda Aklar" parçasıyla yaptı. Repertuvarında, "Satmışım Anasını", "Gündüzüm Seninle", "Kaybolan Yıllar", "Şiki Şiki Baba", "Dedikodu - Caruso", "Dönsen Bile - Poios Se Pire Apo Mena" ve "Elveda Meyhaneci"nin arasında olduğu birçok parça seslendirdi.

Demirer'e ayrıca sahnede ilk akşam "Beyaz Zambaklar" adlı parçada, satış rekorları kıran "Bursa Bülbülü" albümünde de düet yaptığı Melek Büyükçınar eşlik etti.

Oyuncu, iki perdeden oluşan "Ata Demirer Gazinosu"nda her iki gecede de 3 saate yakın sahnede kaldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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