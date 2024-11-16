Astim Kolektifi Sergisi CerModern'de Açıldı

Endüstriyel üretimin çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin yorumlandığı "Astim Kolektifi" sergisi izlenime sunuldu.

CerModern'de açılan sergide, Hakan Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Kerem Meriç, Volkan Babaotu, Mustafa Akkaya, Berkin Günsay ve Erdal Duman'ın eserleri yer alıyor.

Sergide, sanayi ve çevresel etkilerle biçimlenen çağdaş sanat anlayışı, dijital medya, sanal gerçeklik teknolojileri ve ileri dönüşümle harmanlanarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Serginin küratörü ve aynı zamanda sanat tarihçisi Hakan Yılmaz, AA muhabirine, Astim Kolektifi'nin 9. Çanakkale Bienali için hazırlandığını söyledi.

Çevresel sorumluluk bilincinin oluşturulması konusunda özellikle gençleri merkeze aldıklarını belirten Yılmaz, sergide eserleri bulunan sanatçıların da ileri dönüşüm, çevre ve iklim konusunda çalışmaları bulunan kişilerden seçildiğini ifade etti.

Yılmaz, dünyadaki savaş gündemini, iklim krizini, orman yangınlarını konu alan eserlerin de sergide yer aldığını söyledi.

22 eserden oluşan sergi, 16 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.