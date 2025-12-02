Aspendos Ensemble ile Tango Rüzgarı Antalya'da Esti

Antalya Devlet Opera ve Balesi, yılın son tango konseri "Aspendos Ensemble" ile ritmi ve dansın büyüsünü 6 Aralık'ta sahneye taşıyacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, tangonun büyüleyici dansları, yılın son tango konseri "Aspendos Ensemble" ile Antalya Devlet Opera ve Balesi sahnesinde hayat bulacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 6 Aralık Cumartesi saat 20.00'de gerçekleşecek konser, usta müzisyenler ve dansçıların yorumlarıyla seyircilere müzikal şölen sunacak.

Soprano Nurdan Küçükekmekçi'nin solist olarak sahne alacağı konserde seçkin yerli ve yabancı tango eserleri, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe, kontrabas sanatçısı Aslı Yetişener ve piyanist Onur Altıparmak tarafından icra edilecek.

Dansçılar ise Antalya Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları Selin İnan, Müge Öğüt Derya Tokgöz ve Tolga Burçak olacak.

Sınırlı sayıdaki biletlere Antalya Devlet Opera ve Balesi gişeleri ile "www.biletinial.com" üzerinden ulaşılabiliyor.

Gişeden bilet alımları ise hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-18.00 saatlerinde, temsil günlerinde temsil bitiş saatine kadar gerçekleşebilecek.