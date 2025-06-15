Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi Açıldı

Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi Açıldı
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Sivas'ta Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla açıldı. Müze, Aşık Veysel'in kişisel eşyalarını ve fotoğraflarını içeriyor. Destici, müzenin Sivas'a ve kültüre katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU MÜZESİNİ AÇTI

Sivas'ta bazı ziyaretler ve açılışlar için kente gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici daha sonra 17'nci Uluslararası Aşıklar Bayramı'na katıldı. Destici burada Sivas Belediyesi tarafından 27 Haziran Millet Bahçesi içerisine yapılan Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi'nin açılışını yaptı. İçerisinde Aşık Veysel'in elbisesi, sazı, fotoğrafları ve kişisel eşyalarının bulunduğu müzenin açılışına Destici'nin yanı sıra, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı.

Açılış öncesinde konuşan Destici, "Belediye başkanımıza, emeği ve katkısı olan herkese, tüm Sivas halkına, Aşık Veysel sevdalılarına teşekkür ediyorum. Aşık Veysel geleneğini Türk dünyasında yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Ölenleri rahmetle anıyoruz. Hayatta olanları da saygıyla selamlıyoruz. Aşık Veysel Şatıroğlu Müzesi'nin Sivas'ımıza ve herkese katkı sağlamasını diliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi. Destici ve beraberindekiler müzeyi gezdi.

Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne DOĞAN/ SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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