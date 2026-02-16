Sivas'ın yetiştirdiği ünlü halk şairi Aşık Ruhsati, vefatının 115. yıl dönümünde anıldı.

Sivas Valiliği öncülüğünde, Sivas Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sivas Fasıl Heyeti, Aşıklar ve Halkoyunları Derneği'nin katkılarıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "Aşık Ruhsati'yi Anma Gecesi-14. Geleneksel Sultan Şehir Sivas Kültür ve Kardeşlik Şöleni" düzenlendi.

Gazel dinletileriyle başlayan programda Sivas halk oyunları ekibi sahne aldı.

Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Karakalpakistan Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, geleneksel kıyafetlerle sergilediği gösterileriyle izleyicilere görsel ve işitsel şölen sundu.

Program, sanatçı Yusuf Gül'ün seslendirdiği türkülerle sona erdi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, aşıklık geleneğinin Sivas'ın kültürel kimliğinin en güçlü ve en zengin yönlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu kadim geleneğin sadece bir sanat anlayışı değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın, değerlerin ve ortak kültürün yaşayan bir ifadesi olduğunu belirten Şimşek, "Şüphesiz Aşık Ruhsati de bu köklü geleneğin önemli temsilcilerinden birisidir. Şiirlerinde hayatın içinden süzülen hakikatleri, insan sevgisini, dostluğu ve gönül dünyasını sade ve samimi bir dille dile getirmiş, sözleriyle gönüllerde derin izler bırakmıştır." dedi.