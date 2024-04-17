Artvin'de turizm haftası boğalı kortej yürüyüşüyle başladı

ARTVİN - Artvin'de, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Turizm Haftası' kapsamında boğaların da katıldığı bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Kentte 200 yıllık geleneği olan boğa güreşlerini temsilen yürüyüşe katılan boğalar ilgi odağı oldu.

Artvin Valiliği koordinesinde Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen kortej yürüyüşü Halitpaşa meydanından başlayarak Milli İrade Meydanında sona erdi. Yürüyüşe, 200 yıllık geleneğe sahip boğa güreşleri temsilen 600 kilogramlık 'Kanas' isimli boğa da katıldı. Yürüyüşün önünde yürütülen boğa vatandaşlardan büyük ilgi topladı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin "Hepimizin iyi bildiği gibi turizm, ülkemizin tanıtılması, zenginleştirilmesi, güçlenmesi ve insanımızın refah seviyesinin artması için önemli bir yere sahiptir. Birçok medeniyetin beşiği olan ülkemiz, bu medeniyetlerden kalma birçok mirasa sahiptir. Doğal güzellikleriyle bir cenneti andıran, aynı anda dört mevsimi yaşayabileceğimiz, kıtalar arası bir köprü konumunda olan ülkemiz, turizm alanında son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Turizm olarak dünyada en üst ligde yer alan ülkemiz ve özellikle dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olmaya aday Artvin'imiz, güvenli ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının yanında, sahip olduğu turistik arz kaynakları, kalifiye personeli, yüksek hizmet kalitesi, modern tesisleri ve kendine yeten fiziksel altyapısındaki gelişmelerle önemli bir turizm noktası haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Halk oyunları gösteriminin yapıldığı program, motosiklet ve Offroad araçlarını geçişleriyle son buldu.