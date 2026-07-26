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Arsuz'da Sokakta Sanat ve Lezzet Şenliği

Arsuz'da Sokakta Sanat ve Lezzet Şenliği
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 'Sokakta Sanat, Sokakta Lezzet' temalı şenlik düzenlendi. Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte yöresel ürünler ve el sanatları sergilendi, sihirbaz ve palyaço gösterileri yapıldı, yerel müzisyenler konser verdi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde "Sokakta Sanat, Sokakta Lezzet" temasıyla şenlik yapıldı.

Arsuz Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Arsuz Belediyesince düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı.

Stantlarda yöresel ürünler ve el sanatı eserlerin sergilendiği etkinlikte, sihirbaz ve palyaço gösterileri yapıldı.

Şenlik, yerel müzisyenlerin verdiği konserlerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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