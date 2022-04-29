Arslantepe Höyüğü'ndeki eserler müzik eşliğinde resmedildi

MALATYA (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ndeki tarihi eserleri resmeden lise öğrencileri, tarihi mekanda müzik dinletisi sundu.

Malatya Arkeoloji Müzesi Müdürü Samet Erol, AA muhabirine, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğünce yapılan protokol çerçevesinde Arslantepe Höyüğü'nde kültürel etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin tarihi mekandaki eserleri resmettiğini anlatan Erol, "Etkinliği öğrencilerimize tarihsel bilinç kazandırabilmek ve estetik değerlere katkı sunabilmek amacıyla gerçekleştirdik. Arslantepe Höyüğü'ndeki tarihi eserlerimizi öğrencilerimizle buluşturduk. Atatürk Anı Evi Etnografya Müzesi'nde 9-15 Mayıs'ta sergi planlanmakta. Öğrencilerin eserleri sergilenecek." diye konuştu.

Erol, öğrencilerin çizdiği Arslantepe temalı resimlerin oylamaya sunulacağını ve dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini sözlerine ekledi.

Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Recep Örek ise 20'ye yakın öğrencinin hem höyüğü gezdiğini hem de buradaki tarihi eserleri resmettiğini belirtti.

Öğrencilerin çizdiği resimlerin dijital ortama aktarılacağını bildiren Örek, "Resimler Kültür Bakanlığınca dijital ortamda insanların beğenisine sunulacak. Öğrencilerimiz hem resimlerini çizecek hem de küçük bir müzik ziyafeti verecek." ifadelerini kullandı.

10. sınıf öğrencisi Civan Adıgüzel ise binlerce yıllık tarihi olan mekanda ilk defa keman çaldığını dile getirerek, "Arslantepe Höyüğü'nde güzel bir dinleti verdik. Gerçekten 5 bin yıllık bir tarihin ortasında çalma heyecan verici. İlk dinletimin ve konserimin burada olması benim için heyecan vericiydi." ifadelerini kaydetti.