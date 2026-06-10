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Malatya'da "Melid'in Süsleri" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Malatya'da 'Melid'in Süsleri' sergisi ziyaretçilerini bekliyor
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Malatya'daki UNESCO mirası Arslantepe Höyüğü karşılama merkezinde açılan 'Melid'in Süsleri' takı sergisi, Tunç Çağı'ndan Roma Dönemi'ne kadar yüzük, bileklik, tarak ve ayna gibi eserleri 15 Haziran'a kadar ziyaretçilerle buluşturuyor.

Malatya'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü önündeki Arslantepe Karşılama Merkezi'nde, 18 Mayıs'ta açılan "Melid'in Süsleri" takı sergisi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Malatya Müze Müdürlüğünce Müzeler Haftası kapsamında açılan sergide, bölgede yapılan kazılarda bulunan, satın alma yoluyla müzeye kazandırılan ve güvenlik birimlerince teslim edilen eserler yer alıyor.

Sergide, Tunç Çağı'ndan Roma Dönemi'ne kadar farklı dönemlere ait yüzük, bileklik, tarak ve ayna gibi takılar ile süs eşyaları sergileniyor.

Malatya Müze Müdürü Murat Ata, AA muhabirine, sergide özellikle Darende'deki Maşattepe Tümülüsü'nde bulunan ve Roma Dönemi'ne tarihlenen eserlerin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Ata, kadın ve erkek yüzükleri, taraklar ve aynaların dönemin estetik anlayışını yansıttığını belirterek, Urartu Dönemi'ne ait aslan ve ejderha başlı bilekliklerin de sergide yer aldığını ifade etti.

Sergi 15 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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