Arnavutluk'un başkenti Tiran, Türk Kültür Haftası kapsamında Türk bayrakları ile süslendi - Haberler

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Arnavutluk'un başkenti Tiran, Türk Kültür Haftası kapsamında Türk bayrakları ile süslendi

AA - Olsi Shehu - Kültür Sanat
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki "Milletin Şehitleri" bulvarı, Türk Kültür Haftası kapsamında Türk bayrakları ile süslendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki "Milletin Şehitleri" bulvarı, Türk Kültür Haftası kapsamında Türk bayrakları ile süslendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde, Arnavutluk Kültür Bakanlığı, Tiran Belediyesi ile Tiran Yunus Emre Enstitüsü destekleriyle 7 Temmuz'a kadar sürecek hafta kapsamında ülkenin farklı şehirlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

AA / Olsi Shehu - Kültür Sanat

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