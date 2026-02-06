Haberler

Arka Sokaklar depremi unutmadı

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde özel bir bölümle izleyicileri duygulandıracak. Ekipten bir polis memurunun İstanbul ekibine gönderdiği Hatayspor atkısı ve formasıyla yaşanan duygusal anlar ekranlara gelecek.

HATAY'DAN ANLAMLI HEDİYE

Yeni bölümde ise o polis memurunun deprem bölgesinde kaldığı süreçte Rıza Baba ve ekibini unutmadığı görülüyor. Depremin yıl dönümünde İstanbul'daki ekibe Hatayspor atkısı ve forması gönderen polis memuru, anlamlı bir sürprize imza atıyor.

DUYGUSAL ANLAR EKRANA GELECEK

Hatayspor forması ve atkısının ekibe ulaşmasıyla birlikte dizide duygusal anlar yaşanıyor. Dayanışma, vefa ve unutulmayan acıların altını çizen bu sahneler, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
