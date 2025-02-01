İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Uçak, AVM yakınına düştü: Çok sayıda can kaybı var
İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini 'büyük' aşkı için katletmiş

17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş

Ardanuç'ta 9. Geleneksel Kar Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Ardanuç'ta 9. Geleneksel Kar Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen 9. Geleneksel Kar Festivali, çeşitli etkinliklerle eğlenceli anlara sahne oldu. Festivalin organizasyonu Kaymakamlık, belediye ve muhtarlık iş birliğiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar, horon ve kızak kayma gibi geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, "9. Geleneksel Kar Festivali" gerçekleştirildi.

Ardanuç Kaymakamlığı, Ardanuç Belediyesi ve Geçitli Köyü Muhtarlığı iş birliğinde, ilçeye bağlı Geçitli köyünde organize edilen festivalde, horon, kızak kayma, çuval yarışı, halat çekme ve hızar kesme gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaymakam Alparslan Sözen, Artvin'in festivaller şehri olarak bilindiğini belirterek, "Festivale katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ise festivalin her yıl büyüyerek marka haline geldiğinin altını çizdi.

Geçitli Köyü Muhtarı Utku Aksakal da festivalin gelenekleri yaşatmak, dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Songül İstanbullu - Kültür Sanat
img

48 yaşında genç kızlara taş çıkartan Karatay, sırrını paylaştı
img

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
img

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

Yüksel Güran ve Enes Güran için yeni karar!
Galatasaray, Morata transferini bitirdi

Cimbom, yıldız ismin transferini bitirdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.