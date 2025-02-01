Ardanuç'ta 9. Geleneksel Kar Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, "9. Geleneksel Kar Festivali" gerçekleştirildi.

Ardanuç Kaymakamlığı, Ardanuç Belediyesi ve Geçitli Köyü Muhtarlığı iş birliğinde, ilçeye bağlı Geçitli köyünde organize edilen festivalde, horon, kızak kayma, çuval yarışı, halat çekme ve hızar kesme gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kaymakam Alparslan Sözen, Artvin'in festivaller şehri olarak bilindiğini belirterek, "Festivale katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ise festivalin her yıl büyüyerek marka haline geldiğinin altını çizdi.

Geçitli Köyü Muhtarı Utku Aksakal da festivalin gelenekleri yaşatmak, dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.