Ardahan Üniversitesi'nde Fidan Dikimi Etkinliği

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) yerleşkesinde "Kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Üniversitede çevre bilincini güçlendirmek ve doğayla bütünleşen bir kampüs kültürünü oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte dikilen 202 fidana can suyu verildi.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, fidanları Cumhuriyet'in 102. yılına armağan ettiklerini söyledi.

Emiroğlu, "Fidan dikimi yalnızca bir çevre etkinliği değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılacak kalıcı bir değerdir. Cumhuriyetimizin 102. yılı anısına diktiğimiz bu fidanlar, yalnızca toprağa kök salacak canlılar değil, aynı zamanda öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm üniversite bileşenlerinin bu topraklardaki varlığının sembolleridir." dedi.

"Ardahan oksijen oranı bakımından Türkiye'nin en düşük illerinden biri"

Emiroğlu, etkinlikte kendilerine fidan desteğinde bulunan Hakan Bayraktar'a teşekkür etti.

Mezun olacak öğrencilerin Ardahan ile bağlarını simgeleyen bir izinin kalmasını istediklerini vurgulayan Emiroğlu, "Ardahan'ın oksijen oranı bakımından Türkiye'nin en düşük illerinden biri olması, bizlere bu tür çevresel girişimlerin ne denli elzem olduğunu hatırlatıyor. Peygamberimizin 'Kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.' sözünü hatırlatarak, üretmenin, yaşatmanın ve umudu diri tutmanın medeniyetimizdeki yerini yeniden düşünmemiz gerektiğini vurgulamak isterim. Bugün diktiğimiz her fidan, bu düşüncenin somut bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, ARÜ Genel Sekreteri Hüseyin Caner Akkurt, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.