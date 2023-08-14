Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali Musa Eroğlu Konseriyle Son Buldu

Ardahan'da düzenlenen 20. Ulusal Kültür ve Bal Festivali, Musa Eroğlu'nun konseriyle sona erdi. Festival, çeşitli etkinlikler ve konserlerle dolu dolu geçti. Musa Eroğlu'nun sahne aldığı konserde, vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı.

20. Ardahan Ulusal Kültür ve Bal festivali Musa Eroğlu konseri ile son buldu

ARDAHAN - 20. Ulusal Kültür ve Bal Festivali'ne Musa Eroğlu damga vurdu.

12-13 Ağustos'ta gündüz çeşitli etkinliklerle gece ise konserlerle gerçekleştirilen festival dolu dolu geçti. Kamuda tasarruf ve orman genelgeleri sebebiyle bu sene yine Ardahan Kalesi'nde gerçekleştirilen 20. Ulusal Kültür ve Bal Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yerel sanatçılar, Grup Lavi ve aşıklarla devam eden festival etkinliğinin son gününde Türk Halk Müziğinin eşsiz sesi Musa Eroğlu, sahne aldı.

1 buçuk saat süren konserde usta isim Eroğlu, beğenilen türküleriyle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.