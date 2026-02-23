Haberler

Ardahan Üniversitesi'nde kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla konser verildi

Ardahan Üniversitesi'nde kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla konser verildi
Güncelleme:
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümünde Ardahan Üniversitesi'nde düzenlenen konserde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri Ardahan'a ait türküler seslendirdi. Etkinlik, yerel halk ve davetliler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) konser düzenlendi.

Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri sahne aldı.

Konserde Ardahan'a ait türküler seslendirildi. Performans müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

Programda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti, programı düzenleyenleri tebrik etti.

Programa, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer ilgililer ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
