Ardahan'da Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

TÜRKİYE Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü etkinliği Ardahan'da gerçekleştirildi. Kaz yetiştiriciliğinin durumunun ele alındığı çalıştayın ardından düzenlenen etkinlikte yumurta oyma sanatçısı Hamit Hayran'ın yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.

Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde 3 gün sürecek Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı başladı. Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin güncel durumu ve gelecek projeksiyonu, kaz yetiştiriciliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hedefi, kaz yetiştiriciliğinin Ardahan ve bölge ekonomisine etkisi gibi konuların ele alındığı çalıştayın ilk gününe Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, akedemisyenler ve davetliler katıldı. Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı çalıştayın ilk gününde 'Kaz günü' etkinliği de yapıldı. Çalıştaya katılan sanatçı Hamit Hayran'ın yumurtalar üzerine yaptığı figürler, izleyicilerden ilgi gördü. 1990'dan bu yana Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden topladığı farklı büyüklükteki yumurtalara figürler işleyen, tavuk yumurtası üzerine 15 bin 55 delik açıp Arapça 'Allah' lafzını işleyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hayran, Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliğinin yanı sıra Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi'ne ismi geçen ilk Türk olarak ta biliniyor. Hedefinin tavuk yumurtasına 18 binin üzerinde delik açmak olduğunu belirten Hamit Hayran, Yapacağım çalışmayla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dünyada hiçbir sanatçı bizi geçemeyecek dedi.

KAZ GÜZELLİK YARIŞMASI

Etkinlik kapsamında düzenlenen 'kaz güzellik yarışmasında' kazlar podyuma çıktı. Kilo ve temizlik bakımından değerlendirme yapan jüri, sonucu daha sonra açıklayacak. Dereceye giren kazlara yem, sahiplerine de çeşitli ödüller verilecek. (DHA)