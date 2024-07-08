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Ardahan'da Hobi Olarak Eşya Toplayan Emekli Bankacının Evine Büyük Şaşkınlık

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Ardahan'da yıllardır hobi olarak eşya toplayan 77 yaşındaki emekli bankacı Cengiz Yılmaz'ın evine gelenler, içerisindeki binlerce ürünü görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Yılmaz'ın evi adeta adım atacak yer kalmayacak şekilde eşyalarla dolu. Misafirlerini hediyelerle uğurlayan Yılmaz, bu ilgisini bir hizmet olarak gördüğünü belirtiyor.

Ardahan'da yıllardır hobi olarak eşya toplayan 77 yaşındaki emekli bankacı Cengiz Yılmaz'ın evine gelenler, içerisindeki binlerce ürünü görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

İl merkezine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi'nde oturan Yılmaz, yıllardır kendisine hediye edilen veya hobi olarak satın aldığı oyuncaktan antika eşyalara, tekstil ürünlerinden kırtasiye malzemelerine binlerce ürünü özenle evine dizdi.

Adeta adım atacak yerin kalmadığı evde yatak odası, koridor, balkon ve mutfak gibi alanlar dahi eşyadan geçilmiyor.

Evini zaman zaman meraklıların ziyaretine açan Yılmaz, misafirlerini hediyelerle uğurluyor.

"Bölgeme güzel bir hizmet diye düşünüyorum"

Cengiz Yılmaz, AA muhabirine, eşyalara merakının emeklilikten sonra hobiye dönüştüğünü söyledi.

Yaklaşık 34 yıllık emekliliğini eşya toplayıp evinde sergilemekle geçirdiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Emekli olduktan sonra basın sektöründe çalıştım. Bu da bu ilgimi daha da arttırdı. Geziler, konferanslar düzenledim. Yurt içi ve yurt dışında birçok gezimde, çalışmamda bana hediye edilen ve satın aldıklarımı toplamaya başladım. Bu toplama sadece burada değil, İstanbul'daki evimde de aynı durum mevcut. Çok büyük bir ilgiye dönüştü. Beni ziyarete gelenlere hediyeler veriyorum. Bu ilgim artarak devam etti. Benim hoşuma gidiyor. Bölgeme güzel bir hizmet diye düşünüyorum."

"Adeta kültür elçiliği"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ise Cengiz Yılmaz'ın bu çalışmasıyla kentte dikkati çektiğini belirterek, "Kendisini ziyaret ettik, çok ilgimizi çekti. Ziyaret edenlere hediyeleri ve ikramları da oluyor. Bu adeta kültür elçiliği. Kendisini kutluyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Fatih Aksoy da Yılmaz'ı yıllardır tanıdığını anlatarak, "Cengiz amcayı İstanbul'daki evinde de ziyaret ettim. Orası da aynı böyle, hatta orası daha kalabalık. Daha büyük bir evi bu şekilde doldurmuş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Cengiz Yılmaz Ardahan Kültür Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

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