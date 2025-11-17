Haberler

Ardahan'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Kur'an kursunun açılışı yapıldı

Ardahan'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen "Nafiye Yıldız Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu"nun törenle açılışı yapıldı.

İl Müftülüğü koordinasyonunda Karagöl Mahallesi'nde yapılan kursun açılışında, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Hayrettin Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, kursun hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlere rahmet dileyen Çiçek, şunları kaydetti:

"İstikbalimizi, geleceğimizi şekillendirecek olan muhakkak ki çocuklarımıza vereceğimiz, verdiğimiz eğitimdir. Pozitif ilimde siz ne kadar güzel bir eğitim verirseniz verin, şayet verdiğiniz eğitimi Allah korkusu, Peygamber sevgisi ile yoğuramazsanız, geleceğe dair çok fazla umutlu olmayın. Bunu geçmişte de gördük, günümüzde de hala görüyoruz. Keza yanlış bir manevi eğitim sunduğunuzda da bir büyüğümüzün ifadesiyle 'siyonizme uşak yetiştiriyorsunuz.' Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülüklerimiz eliyle verilen bu eğitimler bizi geleceğe dair umutlu kılıyor."

Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz de kursun 575 metrekare kapalı alandan oluştuğunu belirterek, "Kurumumuzun milletimiz için hayırlı olmasını ve sayısız hafızlarımızın yetişmesine vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından hayırsever Fatih Yıldız ile kursa katkı sunanlara plaket verildi, katılımcılar kursu gezdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
