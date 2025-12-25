Ardahan'da 'Doğu Anadolu'da Arkeolojik Kazılar, Kronolojik Süreçler ve Kültür Politikaları' programı düzenlendi

Ardahan'da " Doğu Anadolu'da Arkeolojik Kazılar, Kronolojik Süreçler ve Kültür Politikaları" konulu program gerçekleştirildi.

Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Vali Hayrettin Çiçek, arkeolojik çalışmaların kültürel mirasın korunması ve toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu söyledi.

Üniversite ile kamu kurumları arasındaki işbirliğine değinen, Ardahan'da Müze Müdürlüğünün kurulduğunu hatırlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"İleride bir kazı başkanlığının da kurulmasıyla akademik manada Ardahan Üniversitesi'ne ciddi katkı sağlayacak, ilimizin ve üniversitemizin entelektüel kapasitesini artıracaktır. Kıymetli hocalarımızın gayretli ve istekli çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah Ardahan yakın gelecekte önemli bir arkeolojik kazı merkezi haline gelecektir. Başta rektör hocamız olmak üzere, ekibi ve Arkeoloji bölümümüzün kıymetli hocalarına, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın değerli bürokratlarına, öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aykanat da Doğu Anadolu'nun çok katmanlı tarihsel yapısına dikkati çekti.

Bölgenin arkeolojik açıdan henüz yeterince araştırılmamış alanları barındırdığına değinen Aykanat, "Üniversiteler bu boşluğu dolduracak akademik altyapıyı üretme sorumluluğunu taşıyor. Arkeoloji bölümleri bölgesel kazı ve araştırmalar için kurumsal bir zemin oluşturuyor. Ayrıca bu tür bilimsel etkinliklerin, üniversitelerde üretilen bilginin kamu politikalarıyla buluşması açısından stratejik önem taşıyor." dedi.