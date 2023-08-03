Ardahan'da 20. Ulusal Kültür ve Bal Festivali Hazırlıkları Başladı

Ardahan'da bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Ulusal Kültür ve Bal Festivali için tarihi Ardahan Kalesi'nde hazırlıklara başlandı. Festival, 12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Ardahan'ın tescilli balının tanıtımı amaçlanmaktadır.

Ardahan'da bu yıl 20'ncisi düzenlenecek "Ulusal Kültür ve Bal Festivali" için tarihi Ardahan Kalesi'nde hazırlıklara başlandı.

Kamuda tasarruf ve orman yangınları dolayısıyla yayınlanan genelgeler kapsamında, Ardahan Kalesi'nde yapılması kararlaştırılan "Ulusal Kültür ve Bal Festivali" 12-13 Ağustos'ta yapılacak.

Festival kapsamında Ardahan Belediyesi ekipleri, vatandaşlar ile esnafın rahatça festival alanında yerlerini alıp, programları takip edebilmesi için çevre temizliğiyle beraber çok sayıda stant oluşturmaya başladı.

Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine, amaçlarının kentteki arıcılık faaliyetlerinin bilinmesi ve Ardahan tescilli balın tanıtımı olduğunu söyledi.

Festivale şehir dışından çok sayıda davetlinin katılacağını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Cuma gününden itibaren festival alanımız hazır olacak, misafirlerimiz gelip katılımlarını rahatlıkla yapabilir. Çeşitli stantlar kuracağız festival alanında. Gelen misafirlerimiz Ardahan'ın eşsiz balının tadına bakabilecek. Festivalin son gününde, usta sanatçımız Musa Eroğlu hocamız da bizlerle olacak. Tam bir şölen havasında geçecek olan festivalimize gurbetçilerimiz dahil herkesi bekliyoruz."