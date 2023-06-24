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Ardahan'da 18. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri Kutlanıyor

Ardahan'da 18. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri Kutlanıyor

Kültür Sanat Haberleri

Ardahan'da, 18. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dursun Akçam Kültür Evi'ndeki etkinliklerde davetlilere yöresel tatlar ikram edildi, yerel oyuncularca 'Dikkat yalan çıkabilir' tiyatrosu sahnelendi. Uzmanlar da deprem konulu konuşma yaptı. Etkinliğin kent için önemini vurgulayan Mehmet Suat Işıklı, 'Etkinlikler, 18 yıldır sürüyor. Memleketimiz için çok önemli söyleşiler oldu. Güzel etkinliklerden dolayı çok keyif alıyoruz.' dedi. Daha sonra Ardahan-Kars yolu üzerindeki Dursun Akçam Ormanlığında fidan dikimi yapıldı.

Ardahan'da, 18. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Dursun Akçam Kültür Evi'ndeki etkinliklerde davetlilere yöresel tatlar ikram edildi, yerel oyuncularca "Dikkat yalan çıkabilir" tiyatrosu sahnelendi. Uzmanlar da deprem konulu konuşma yaptı.

Etkinliğin kent için önemini vurgulayan Mehmet Suat Işıklı, "Etkinlikler, 18 yıldır sürüyor. Memleketimiz için çok önemli söyleşiler oldu. Güzel etkinliklerden dolayı çok keyif alıyoruz." dedi.

Daha sonra Ardahan-Kars yolu üzerindeki Dursun Akçam Ormanlığında fidan dikimi yapıldı.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Kültür Sanat

Dursun Akçam Mehmet Suat Ardahan Kültür Sanat Haberler

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