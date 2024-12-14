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Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali 'Tango Tango' Gösterisiyle Tamamlandı

Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali 'Tango Tango' Gösterisiyle Tamamlandı
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Ardahan'da düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 'Tango Tango' gösterisiyle sona erdi. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı katılımıyla Ardağan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vali Hayrettin Çiçek, festivale olan ilginin büyük olduğunu belirtti.

Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, "Tango Tango" gösterisiyle tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Ardahan Valiliğinin katkılarıyla ikinci gün de sürdü.

Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi Salonu'nda İzmir Devlet Opera ve Balesince düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Etkinliğin geleneksel müzikle yoğrulduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Ardahanlının sanata ve kültüre yakınlığı, yatkınlığı muhakkak. Zira bünyesinde Aşık Şenlik gibi pek çok değeri barındıran bir kenttir. Buranın Anadolu kültürüne, sanatına ciddi manada katkı sunduğunu ifade etmek isterim. Bu etkinliği burada yapmanız da çok doğru ve isabetli bir tercih olmuştur. Etkinliği buralara taşıdığınız için sizlere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de Ardahan'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu eşsiz şehir, doğal güzellikleri, tarihsel mirası ve kültürel derinliği ile sanat için ilham verici bir merkezdir. Festivalimizin Ardahan'ın kadim kültürü ile evrensel sanatları buluşturarak geleceğe bir iz bırakacağına inanıyoruz. Şırnak'taki ilk durağımızda, Erzincan'da ve Kırklareli'nde karşılaştığımız seyirci teveccühünün bizlere hissettirdiği mutluluğu kelimelerle tarif etmek gerçekten güç." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından Vali Hayrettin Çiçek, sanatçıları tebrik etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Kültür Sanat
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