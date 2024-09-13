'Arda'nın Mutfağı' 14 Eylül'de başlıyor. Her cumartesi yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında olacak program, 15'inci sezonda da mutfak sevdalılarını buluşturacak.

'MÜTHİŞ BİR DUYGU'

Şef Arda Türkmen, hazırlayıp sunduğu programın 15'inci sezonuna başlamasıyla ilgili olarak "Bence televizyonculuk için harika. 15 sezon kesintisiz ekranda olmak gerçekten müthiş bir duygu. Bizi bu ilgiye mazhar kıldıkları için bütün izleyicilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

BU CUMARTESİ KANAL D'DE

'Arda'nın Mutfağı' yeni sezon ilk bölümü ile 14 Eylül Cumartesi saat 13.00'de Kanal D'de yayınlanacak.