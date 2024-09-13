Üye Girişi
Haberler

Arda'nın Mutfağı 14 Eylül'de Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Arda'nın Mutfağı' 14 Eylül'de başlıyor. Her cumartesi yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında olacak program, 15'inci sezonda da mutfak sevdalılarını buluşturacak. Şef Arda Türkmen, hazırlayıp sunduğu programın 15'inci sezonuna başlamasıyla ilgili olarak 'Bence televizyonculuk için harika. 15 sezon kesintisiz ekranda olmak gerçekten müthiş bir duygu. Bizi bu ilgiye mazhar kıldıkları için bütün izleyicilerimize çok teşekkür ederim' dedi. 'Arda'nın Mutfağı' yeni sezon ilk bölümü ile 14 Eylül Cumartesi saat 13.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

'Arda'nın Mutfağı' 14 Eylül'de başlıyor. Her cumartesi yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında olacak program, 15'inci sezonda da mutfak sevdalılarını buluşturacak.

'MÜTHİŞ BİR DUYGU'

Şef Arda Türkmen, hazırlayıp sunduğu programın 15'inci sezonuna başlamasıyla ilgili olarak "Bence televizyonculuk için harika. 15 sezon kesintisiz ekranda olmak gerçekten müthiş bir duygu. Bizi bu ilgiye mazhar kıldıkları için bütün izleyicilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

BU CUMARTESİ KANAL D'DE

'Arda'nın Mutfağı' yeni sezon ilk bölümü ile 14 Eylül Cumartesi saat 13.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat Arda Türkmen Gastronomi Televizyon Cumartesi Kanal D Magazin Güncel Eylül

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

İşte cinayette düğümü çözecek yazışma

 Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roland Sallai uçak kodu ne? Roland Sallai ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek? Kötü Kan 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Eylül Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 14-15 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Arka Sokaklar 682. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17Haziran Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 13. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
title