Hasan Altun'dan 19 Mayıs mesajı

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, 19 Mayıs 1919'un önemine vurgu yaparak gençlerin ülkeyi ileri taşıyacağına inandığını belirtti.

Hasan Altun mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda en önemli adımlardan birinin atıldığı 19 Mayıs 1919'un, 107'inci yıl dönümünü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak bir kez daha coşkuyla ve kıvançla kutluyoruz. Zafere inanmış bir milletin kutlu yürüyüşünün başlangıcı olan 19 Mayıs; aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde Samsun'dan başlattığı şanlı direnişin miladıdır. Devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarabilme hedefimiz için bize ilham ve güç veren özel günlerden biri olan 19 Mayıs'ın, Atatürk tarafından, gençliğimize bayram olarak armağan edilmesi, geleceğimizin teminatı saydığımız evlatlarımıza verilen önemin en büyük göstergesidir. Milletimizin en büyük zenginliği, gücü ve umudu gençlerimizin bugün de aynı heyecanla, geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak, ülkemizi; bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültürde ve sanatta, eğitimde ve sporda elde edecekleri başarılarla çok daha ileri noktalara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

