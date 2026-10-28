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Araban’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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Araban’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
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Gaziantep’in Araban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü, Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk bırakma töreniyle kutlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk bırakma töreniyle kutlandı.

Araban'da kutlamalar 28 Ekim'de Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk bırakma töreniyle başladı. İlçe protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Tören, İlçe Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Etkinliklere ilçe protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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