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Apollon Tapınağı, Didim'de 132 Bini Aşkın Ziyaretçi Ağırladı

Apollon Tapınağı, Didim'de 132 Bini Aşkın Ziyaretçi Ağırladı
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Aydın'ın Didim ilçesindeki antik Apollon Tapınağı, geçen yıl 132 bin 740 ziyaretçi tarafından gezildi. Tapınakta yürütülen restorasyon çalışmaları ve ziyaretçi iyileştirmeleriyle tarihi yapı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde antik çağın en iyi korunmuş tapınaklarından "kehanet merkezi" Apollon Tapınağı'nı, geçen yıl 132 bin 740 ziyaretçi gezdi.

Hisar Mahallesi'ndeki Apollon Tapınağı'nda 1905 yılından itibaren Alman arkeologlar tarafından devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları, 2024'ten itibaren Milet Müzesi Müdürlüğü başkanlığında devam ediyor.

İyon tarzında yapılmış dünyanın üçüncü büyük tapınağındaki ziyaretçi güzergahlarının iyileştirilmesi, çevre duvarlarının sağlamlaştırılması, peyzaj düzenlenmesi gibi çalışmalar müze ekibince yapılıyor.

Yunan mitolojisinde müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrı olarak kabul edilen Apollon'a adanan tapınak, korunmuş görkemli mimarisi ve mitolojik hikayesiyle ilgi görüyor.

Halkın ibadet amacıyla kullanacağı "naos" adı verilen iç avlu dahil toplam 112 sütunun olduğu tapınak, 17,5 metre yükseklikteki "kutsal" avlusuyla dikkati çekiyor.

Tapınağın, gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar Medusa tarafından korunduğuna inanılıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin rotasında yer alan Apollon Tapınağı, 2023'te 111 bin 761 ziyaretçi ağırlarken, geçen yıl 132 bin 740 kişi tapınağı gezdi.

"Kehanet aracılığıyla öğrenmek isteyenlerin başvurdukları merkez"

Milet Müzesi Müdürü Baran Aydın, AA muhabirine, Apollon'un antik çağın en önemli dini merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Soylu kişilerin de tapınağa geldiğini aktaran Aydın, "Apollon, Antik çağın önemli din merkeziydi. Ege dünyasında özellikle krallardan, imparatorlardan, önde gelen kişilerden sıradan vatandaşlara kadar gelecekle ilgili olan sorularını bir kehanet aracılığıyla öğrenmek isteyenlerin başvurdukları bir merkez olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Ziyaretçilerden Emre Kurt, eşiyle İtalya'dan geldiğini belirterek, "Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Böyle yapılar İtalya'da da mevcut ama burada bazı yapılar hala ayakta duruyor. Bunları eşime gösterdiğim için mutluyum." diye konuştu.

Eşi Claudia Magnapera da Apollon'u çok merak ettiğini, görmek istediği yeri ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Magnapera, tapınağın her yerini bölüm bölüm gezdiğini vurgulayarak, "Yapıların birçoğunun hala ayakta olması çok güzel. Gerçekten etkilendim. Güney İtalya'da da benzer yapılar mevcut ama burası bir başka etkiledi." ifadelerini kullandı.

Rus vatandaşı Katia Troşnova ise 3 yıldır İstanbul'da yaşadığını, Apollon'u görmek için Didim'e geldiğini kaydederek, çok beğendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Kültür Sanat
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