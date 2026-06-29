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Antarktika'dan ilk dinozor kemiği bir çekmecede bulundu

Antarktika'dan ilk dinozor kemiği bir çekmecede bulundu
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İngiliz bilim insanlarının 1985'te bulduğu ve 40 yıl boyunca bir çekmecede saklanan dinozor kemiğinin, Antarktika'da keşfedilen ilk dinozor fosili olduğu ortaya çıktı. Kemiğin Titanosaur türüne ait olduğu doğrulandı.

İngiliz bilim adamları tarafından 40 yıl boyunca bir çekmede bulunan dinozora ait kemiğin, Antarktika'da bulunan ilk dinozor fosili olduğu ortaya çıktı.

İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu (BAS) bünyesinde bulunan jeolog Mike Thomson'ın 1985 yılında Antarktika Yarımadasındaki James Ross Adası'na gerçekleştirdiği sefer sırasında buldukları dinozora ait omurun, Antarktika'da bulunan ilk dinozor fosili olduğu ortaya çıktı. Cambridge'deki İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu'nun (BAS) jeoloji koleksiyonunda saklanan fosili inceleyen paleontologlar, fosilin Titanosaur adı verilen bir dinozor türüne ait bir kuyruk kemiği olduğu doğruladı. BAS Koleksiyon Müdürü Dr. Mark Evans'ın bir çekmecede olan binlerce örneği incelemesiyle fark ettiği ve yaklaşık 40 yıl önce bulunan kemiğin, dinozorların güney yarımkürede bulunan kıtalardaki yayılışına ilişkin yeni ipuçları içerdiği aktarıldı.

Evans, fosili bulan ekibin muhtemelen fosilin bir deniz sürüngenine ait olduğunu düşündüğünü ifade ederek, fosilin yanında bulunan bir çizimin yanına kemiğin 10 cm genişliğinde olduğunun yazıldığını kaydetti.

Bilim adamları, bu kuyruk kemiğinin boyutuna dayanarak Antarktika Titanosaurunun uzunluğunun yaklaşık 7 metre olabileceğini ifade ediyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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