Antalya Turizm Fuarı'nda 'Sahnede Bir Dünya' Sergisi Açıldı

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Antalya Turizm Fuarı kapsamında, Devlet Tiyatrolarının özgün kostümlerinin yer aldığı "Sahnede Bir Dünya" sergisi açıldı.

Antalya Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Türk Turizminin Kalbi Antalya'da Yüzde 100 Turizm" sloganıyla düzenlenen fuarda, sanatsal etkinliklere de ağırlık verildi.

Devlet Tiyatroları tarafından "Sahnede Bir Dünya" sergisi açıldı. Hafızalara kazınan oyunların özgün kostümleri, sahnelerin birebir tasarlandığı minyatür dekorlar ve sanatın yaratıcılığını gözler önüne seren tasarımlar, sergide ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor.

Ayrıca "Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi" kapsamında ziyaretçiler, Türk tiyatrosunun usta kadın sanatçılarının el emeği ve yaratıcılığıyla hayat bulan kostümleri yakından görme fırsatı buluyor.

Sergide yer alan çalışmalar, Sevgi Türkay, Buket Başaran Akkaya, Nalan Alaylı, Funda Çebi, Şirin Dağtekin Yenen, Hale Eren, Gül Emre, Gülümser Erigür, Yıldız İpeklioğlu, Funda Karasaç, Gülhan Kırçova, Mihriban Oran, Fatma Sarıkurt, Çevren Sarayoğlu, Esra Selah, Serpil Tezcan, Nur Uzmen ve Medina Yavuz Almaç gibi önemli isimlerin imzasını taşıyor.

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral ile diğer ziyaretçilere sergi hakkında bilgi verdi.