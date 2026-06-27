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Antalya'nın tarihi kapısı aydınlatıldı

Antalya'nın tarihi kapısı aydınlatıldı
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Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki Üçkapılar, kuleler ve surlar, Valilik ödeneğiyle özel bir ışıklandırma sistemine kavuştu. Gece görünürlüğü artırılan yapı, kültürel mirası gelecek kuşaklara taşıyacak.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ne açılan simge kapılarından olan Üçkapılar ile bağlı olduğu kuleler ve surlar ışıklandırıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in talimatları doğrultusunda, Antalya Valiliği YİKOB Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı'ndan ayrılan ödenekle hayata geçirilen proje kapsamında, Kaleiçi'nin kalbinde yer alan tarihi Üçkapılar ile bağlı kuleler ve surlar özel bir ışıklandırma sistemine kavuştu. Çalışma kapsamında, kentin eski ve modern yerleşim dokusunun kesişim noktasında yer alan tarihi yapının gece saatlerinde de görünürlüğü artırıldı.

Tarihi doku gece de ışıldayacak

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya, doğal güzelliklerinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi mirasıyla da öne çıkıyor. Yaklaşık 40 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin en önemli simgelerinden biri olan Üçkapılar, Roma İmparatoru Hadrianus'un Antalya'yı ziyareti anısına MS 130 yılında anıtsal bir giriş kapısı olarak inşa edildi.

Üç tonozlu mimarisiyle sur sistemiyle bütünleşik bir yapı olan anıtın güney burcu Roma İmparatorluk Dönemi'nin, kuzey burcu ise üzerindeki kitabe ile Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad Dönemi'nin izlerini taşıyor.

Kültürel mirasa estetik ışık

Üçkapılar, yeni aydınlatmasıyla tarihin ve modern mimari aydınlatma anlayışının estetik bir buluşmasını sunarken, hem ziyaretçilere farklı bir görsel deneyim sağlayacak hem de Antalya'nın kültürel mirasının görünürlüğünü gelecek kuşaklara taşıyacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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