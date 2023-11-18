Antalya'nın nostaljik sokak satıcıları tiyatroseverlerle buluştu

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi eğitmenlerinden tiyatro oyuncusu Bülent Patoğlu'nun yazıp yönettiği, Antalya'nın nostaljik sokak satıcılarını konu alan tiyatro oyunu "Naftalin Kokulu Öyküler" tiyatroseverler ile buluştu.

Yetişkin ve çocuklara yönelik tiyatro eserlerini sanatseverlerle buluşturan Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi şimdi de Antalya'nın nostaljik sokak satıcılarını konu alan "Naftalin Kokulu Öyküler" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde sahnelenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tirmisçiden şıracıya

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin eğitmenlerinden tiyatro oyuncusu Bülent Patoğlu'nun yazıp yönettiği müzikli oyunda Konyaaltı'nda seyyar satıcılık yaptıktan sonra Antalya merkeze yerleşen ve sokak satıcılığına orada devam eden insanların öyküleri konu edinildi. Oyunda, bölgeye özel en eski lezzetlerden tirmis satan esnaftan bozacı ve şıracıya, sütçüden bohçacıya, a la munite fotocudan, kısmetçisine kadar geçmişte Antalya'da yaşamış vatandaşların yakından bildiği sokak satıcılarının öyküleri sahneye taşındı.

Uzun süre alkışladılar

Antalya'nın yanı sıra İstanbul'un geçmişinden de renkli olayların yer aldığı oyunda tiyatroseverler kimi zaman hüznü kimi zamanda geçmişle yüzleşmeyi yaşadı. Sahne dekoru ve tiyatro oyuncularının kostümleriyle geçmişe doğru yolculuğa çıkaran oyun, sanatseverlerden de tam not aldı. Vatandaşlar oyun sonunda oyuncuları dakikalarca alkışladı.

Esen, vatandaşlara teşekkür etti

Konyaaltı ve Antalya'nın eski sokak satıcılarını konu edinilen oyunun oldukça beğeni topladığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen oyuna katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Esen, Tiyatro Akademisi'nin önümüzdeki süreçte yeni oyunlarla tiyatroseverlerin karşısına çıkacağını belirtti. - ANTALYA