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Antalya kültür sanat haberi | Antalya DOB'da dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirildi

Kültür Sanat Haberleri

Antalya kültür sanat haberi | Antalya DOB'da dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirildi

Antalya haberi... Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneye konulan konserde, sevilen ve bilinen operetlerin aryaları ve ansamblları seslendirildi.

Atay Ergezen tarafından sahneye konulan konserde soprano Arzu Yaman, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Dağhan Ergün, Erdi Can Aybaş ve Göksay Yaran, bariton Ümit Burak Tekinay ve piyanist Metin Kiper sahne aldı.

Mizansenlerin de eşlik ettiği konserin sahne düzeni Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cüneyt Şencan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Kültür Sanat

Haşim İşcan Antalya Kültür Sanat Haberler

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