Antalya Kaleiçi ışıl ışıl oldu, sanatçılı oteller yok sattı

ÜÇ günlük yılbaşı tatili için yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği Antalya'da, tarihi Kaleiçi sokakları ışıl ışıl oldu. Otellerdeki doluluklar yüzde 90'ı aşarken, ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı otellerin de haftalar öncesinden yok sattığı açıklandı.

Bu yıl hafta sonuna denk gelen ve 3 günlük tatil fırsatı sunan yılbaşında Antalya'da açık otellerde yoğunluk yaşanıyor. Avrupalı ve Rus turistler için Noel hazırlığı da yapılan otellerde, Noel Baba figürü başta olmak üzere ışıltılı ve renkli süslemelerle yeni yıla özel programlar hazırlandı. Özellikle Antalya bölgesine hem Avrupa hem Rusya'dan ciddi talep oluştu. 24 Aralık'ta Avrupalı Katolik Hristiyanların, 6 Ocak'ta da Rus ve BDT ülkelerinden Ortodoksların kutladığı Noel Bayramı sonrası ve öncesine denk gelen yılbaşı ile birlikte kış dönemi açık otellerin çoğunda doluluklar yüzde 90'ları aştı. Antalya-Belek'te Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Beldibi'nde Sibel Can, Volkan Konak, Erol Evgin, Fatih Erkoç, Karsu, Lara'da Nez ve Tayfun, Kundu'da Burak Yeter, Bülent Serttaş, Işın Karaca gibi ünlülerin yılbaşında sahnede olacağı otellerde ise günler öncesinden rezervasyonlar doldu.

3-4 GECELİK TATİL PAKETİ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 3 günlük tatil imkanının yılbaşı dönemi için hareketlilik oluşturduğunu belirterek, "Seyahat acentelerimiz, yılbaşı tatili için yurt içi ve yurt dışına yönelik özel paketler hazırladı. Bu paketlerden 3- 4 gecelik turlar ağırlıkta olsa da 1 haftalık programlara da talep var. Yurt içinde yılbaşına yönelik sanatçılı ve etkinliklerin yer aldığı programlar ilgi görüyor. Antalya bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelindeki kayak, termal ve doğa otellerine talep yoğun" dedi.

Antalya'da kış döneminde açık kalan tesislerin yılbaşı dönemi yoğunluğu yaşadığını belirten Bağlıkaya, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki otellere de ilgi bulunuyor. Yine Palandöken, Kartalkaya, Erciyes gibi kayak merkezlerimize talepte de yükseliş söz konusu. İstanbul'a yakın bölgeler olarak ise Sapanca, Abant tercih ediliyor. Yurt içi kültür turlarında klasik rotaların yanı sıra Kars bölgesi öne çıkıyor. Seyahat acentelerimiz bu bölge için yılbaşına özel tur programları hazırlıyor" dedi.

YURT DIŞINA VİZESİZ TURLAR

Yurt dışı tur programlarına ilginin geçen yılın üzerinde olduğunu belirten Bağlıkaya, "Vizesiz turlar talepte başı çekerken Şarm El Şeyh, Fas turları ve Uzak Doğu turları ilgi görüyor. Vizesi olan vatandaşlarımız ise İtalya, Fransa, Benelüks ülkeleri, Finlandiya-Laponya gibi destinasyonları ve tur programlarını tercih ediyor. Bununla birlikte Dubai turlarına ilgi bulunuyor. Prag, Budapeşte, Barselona, Paris, Amsterdam, Roma, Londra gibi önemli turizm kentlerine de tek şehri içeren turlar kapsamında yılbaşında ilgi gösteriliyor" diye konuştu.

'SANATÇI OLMAYAN OTELDE TÜRK ORANI DÜŞÜK'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, yılbaşında açık olan otellerde dolulukların yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirterek, "Doldu ama bu yurt içi pazardan sağlanmadı. Daha çok Alman, İngiliz, Avrupa ağırlıklı, Rusya ve Polonya pazarı kaynaklı. Balkanlar'dan da sadece yılbaşına yönelik operasyonlar yapıldı. Bu arada içerideki Türklerin çoğunluğu da Avrupa'da yaşayan Türklerden oluşuyor. Sanatçı programı olmayan otellerdeki Türk oranı çok düşük. Otelleri dolduran misafirler yabancı ve yurt dışındaki Türklerden oluşuyor. Çünkü yurt içi pazarı bu yılbaşı tatilini daha çok kayak ve termal tatiliyle birleştirdi. Özellikle KKTC'deki sanatçılı otellere yönelim oldu. Açık otellerin tamamına yakını yılbaşında dolacak, doluluk problemi yaşamazlar" dedi.

'GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ'

Cuma günü itibarıyla yurt içi pazar açısından yılbaşı tatilinin başladığına dikkati çeken 5 yıldızlı otel genel müdürü İsmail Çağlar, Avrupalı ve Rus misafirlerin ise 24 Aralık itibarıyla başlayan Noel tatiline yılbaşıyla devam ettiğini dile getirdi. Sanatçılı program olmayan otellerdeki Türk misafir oranının da yok denecek kadar az olduğuna dikkati çeken Çağlar, Türk tatilciler 3 günlük plan yaparken, Avrupalılar ve Rusların ise 1 haftadan 2 haftaya kadar tatil planı yaptıklarını kaydetti. Alman ve Rusları İngilizlerin takip ettiğini kaydeden Çağlar, Kundu bölgesinde neredeyse yer kalmadığını, Belek'te de benzer bir durum olduğunu söyledi. Tüm otellerin yeni yıla hazır olduğunu da belirten Çağlar, "Rekorla biten 2023 yılı sonrasında yeni yılla birlikte 2024'e umutla güzel bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.

Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (ANTOP) Başkanı Alp Özel, Kaleiçi ve çevresinin 5 binin üstünde yatak kapasitesine sahip olduğunu, yılbaşını dolu geçireceklerini kaydetti. Kaleiçi'nin ilk defa bu yıl yeni yıl kutlamaları için ışıklandırılması ve süslenmesiyle hem yerli hem de yabancı turistler için cazibesinin arttığını anlatan Özel, "Yurt dışından ağırlıklı İngiliz, Alman ve Rus misafirleri ağırlıyoruz. Ancak yılbaşında ağırlıklı yerli misafirlerimiz olacak. Yılbaşında dolu olmayı bekliyoruz ve güzel bir yılbaşı geçirmek isteyenleri Kaleiçi'ne bekliyoruz" dedi.

Kaleiçi'nde Kılınçarslan Mahallesi Muhtarı Ali Kahraman, 15 yıldır muhtarlık yaptığı Kaleiçi'nde 30 yıldır yaşadığını belirterek, ilk defa yılbaşı döneminde Kaleiçi sokaklarının ışıklandırılıp süslendiğini söyledi. Kaleiçi'nin süsleme ve ışıklandırmalarla Avrupa'daki şehirler gibi göründüğünü kaydeden Kahraman, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Kaleiçi'nin Antalya'da yılbaşının kutlanacağı en eğlenceli ve yoğun bölgelerden olacağını söyleyen Kahraman, "Restoranlar, eğlence mekanları, oteller yılbaşı için Kaleiçi popüler bir bölge" diye konuştu.

'SANATÇILI OTELLER YOK SATTI'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'da 650 bin yatak kapasitesine sahip otellerin yüzde 35'inin açık olduğunu belirterek, yılbaşı döneminde açık olan 230 bin civarı yatak kapasitesinin yüzde 90'ının dolu olduğunu açıkladı. Özellikle Belek, Lara, Kundu ve Kemer'de dolulukların istedikleri seviyede olduğunu dile getiren Saatçioğlu, "Örneğin sanatçılı bir-iki otel var, onlar haftalar öncesinden yok sattı. Hepimizi iyi bir yılbaşı bekliyor. 3 gün neredeyse dolu diyebiliriz. Cuma gününden pazartesi gününe kadar yüzde 90'ın üstüne çıkmış durumda" dedi.

AVRUPALI VE RUSLARIN NOELİ

Antalya ve çevre şehirlerden rezervasyon aldıklarını anlatan Saatçioğlu, yılbaşı için Rusya ve Balkan ülkelerinden de rezervasyonların iyi olduğunu söyledi. Antalya'da 24 Aralık'ta başlayan Avrupalıların Noel'i ile durgun kış döneminde önemli hareketlilik yaşandığına dikkati çeken Saatçioğlu, "Noel sebebiyle 24'ünden itibaren özellikle İngiliz ve Avrupa pazarından ciddi talep oluştu. Devamında yılbaşı ve 1- 9 Ocak arasında da Ruslar ve BDT ülkeleri vatandaşlarının bayramı var. Açık otellerimiz için doluluklarımız yüksek seviyede olacak" diye konuştu.