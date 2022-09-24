Antalya haberleri: Alanya Caz Günleri'nde Deniz Taşar ve Steffen Morrison sahne aldı Kültür Sanat Haberleri Antalya habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "17. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin ikinci gününde, Deniz Taşar ve Steffen Morrison konser verdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "17. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin ikinci gününde, Deniz Taşar ve Steffen Morrison konser verdi. Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde, vokalde Deniz Taşar'a Adem Gülşen piyano, Bulut Gülen trombon, Orhan Deniz basgitar ve Onur Başkurt davulla eşlik etti. Deniz Taşar'ın ardından Steffen Morrison sahne aldı. Steffen Morrison, gitarda Alvin Lewis, klavyede Samuel Honest, basgitarda Raoul Foe Aman ve davulda Jeremiah Owusu Ansah'ın eşliğiyle şarkılarını seslendirdi. İlçede 25 Eylül'e kadar devam edecek etkinlikte, yarın Maya Azucena ve Carlton Jumel Smith müzikseverlerle buluşacak. Kültür Sanat Kaynak: AA / Mustafa Kurt Alanya Belediyesi Antalya Alanya Kültür Sanat Haberler

Haberler ›› Kültür Sanat ›› Antalya haberleri: Alanya Caz Günleri'nde Deniz Taşar ve Steffen Morrison sahne aldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.