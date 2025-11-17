Antalya DOB'dan Çocuklar için Yeni Müzikli Tiyatro: Dino Ormanı

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), çocukları doğanın büyülü atmosferiyle buluşturacak yeni müzikli tiyatro eseri "Dino Ormanı"nın prömiyerini gerçekleştirecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, tek perdelik müzikal çocuk oyunu "Dino Ormanı", 18 Kasım Salı günü saat 11.00 ve 14.00'te sahnelenecek. Provaları devam eden eser, 18-25 Kasım'da aynı saatlerde minik izleyicilerle buluşacak.

Küçük izleyicileri renkli ve interaktif sahne atmosferine davet eden eser, meraklı Lino, konuşkan robot Robiş ve enerjik köpek Pufi'nin kayıp Dino Ormanı'nı bulmak için çıktıkları macerayı konu alıyor. "Doğa Sevgiyle Yaşar" temasıyla ilerleyen hikaye, çocuklara doğayı sevmenin ve korumanın önemini eğlenceli bir dille anlatıyor.

Metin yazarlığı, bestesi ve rejisi M. Fatih Şanal'a ait eserin, müzik düzenleme, müzikal adaptasyon ve orkestra şefliğini Hakan Kalkan üstleniyor. Dekoru Ömer Tacettin Gündüz, kostümü Zekiye Şimşek, koreografiyi Gizem Şanal ve Buket Tüzün, ışık Mustafa Eski, video projeksiyon tasarımını ise Ahmet Şeren hazırlıyor.

"Keşif Zamanı", "Geometri", "Ormanın Koruyucuları" ve "Doğa Sevgiyle Yaşar" gibi özgün şarkıların yer aldığı müzikal, çocuklara doğa sevgisi, dostluk ve birlikte üretme gibi değerleri sahnede aktarıyor.

Eserde, "Lino" karakterini Sevra Özdoğru, "Robiş"i Enis Cihat Kızılgül canlandıracak. "Pufi"nin müzikal seslendirmesini Fatih Kayhan, oyunculuğunu ise Selahattin Demizsürümüren üstlenecek. "Küçük Ayı" rolünde Emine Aydurdu, "Kaplan"ı Songül Ekici, "Baykuş" rolünde ise İrem Başak Alkan sahne alacak. Dino'nun müzikal seslendirmesi Yalçın Ünsal'a, sahne performansı ise Erman Baba ve Vural Vursavaş'a ait. Danslarda Eylül Aras, Deniz Sönmez, Güneş Çağlayan ve Seyhan Ecem Çolaklı yer alacak.

Biletler, Antalya DOB gişeleriyle internet üzerinden temin edilebilecek.