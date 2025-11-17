Haberler

Antalya DOB'dan Çocuklar için Yeni Müzikli Tiyatro: Dino Ormanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi, çocuklara doğanın önemini eğlenceli bir hikaye ile anlatacağı yeni müzikli tiyatro eseri 'Dino Ormanı'nın prömiyerini yapacak. Oyun, 18-25 Kasım tarihlerinde minik izleyicileri bekliyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), çocukları doğanın büyülü atmosferiyle buluşturacak yeni müzikli tiyatro eseri "Dino Ormanı"nın prömiyerini gerçekleştirecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, tek perdelik müzikal çocuk oyunu "Dino Ormanı", 18 Kasım Salı günü saat 11.00 ve 14.00'te sahnelenecek. Provaları devam eden eser, 18-25 Kasım'da aynı saatlerde minik izleyicilerle buluşacak.

Küçük izleyicileri renkli ve interaktif sahne atmosferine davet eden eser, meraklı Lino, konuşkan robot Robiş ve enerjik köpek Pufi'nin kayıp Dino Ormanı'nı bulmak için çıktıkları macerayı konu alıyor. "Doğa Sevgiyle Yaşar" temasıyla ilerleyen hikaye, çocuklara doğayı sevmenin ve korumanın önemini eğlenceli bir dille anlatıyor.

Metin yazarlığı, bestesi ve rejisi M. Fatih Şanal'a ait eserin, müzik düzenleme, müzikal adaptasyon ve orkestra şefliğini Hakan Kalkan üstleniyor. Dekoru Ömer Tacettin Gündüz, kostümü Zekiye Şimşek, koreografiyi Gizem Şanal ve Buket Tüzün, ışık Mustafa Eski, video projeksiyon tasarımını ise Ahmet Şeren hazırlıyor.

"Keşif Zamanı", "Geometri", "Ormanın Koruyucuları" ve "Doğa Sevgiyle Yaşar" gibi özgün şarkıların yer aldığı müzikal, çocuklara doğa sevgisi, dostluk ve birlikte üretme gibi değerleri sahnede aktarıyor.

Eserde, "Lino" karakterini Sevra Özdoğru, "Robiş"i Enis Cihat Kızılgül canlandıracak. "Pufi"nin müzikal seslendirmesini Fatih Kayhan, oyunculuğunu ise Selahattin Demizsürümüren üstlenecek. "Küçük Ayı" rolünde Emine Aydurdu, "Kaplan"ı Songül Ekici, "Baykuş" rolünde ise İrem Başak Alkan sahne alacak. Dino'nun müzikal seslendirmesi Yalçın Ünsal'a, sahne performansı ise Erman Baba ve Vural Vursavaş'a ait. Danslarda Eylül Aras, Deniz Sönmez, Güneş Çağlayan ve Seyhan Ecem Çolaklı yer alacak.

Biletler, Antalya DOB gişeleriyle internet üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Kültür Sanat
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Telefonla arayıp, rahatsızlandığını söyledi; ormanda arama çalışması başlatıldı

Telefonla arayıp rahatsızlandığını söyledi; ormanda aranıyor
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.