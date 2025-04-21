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Antalya DOB, 'Aşk-ı Memnu' Operasını Sanatseverlerle Buluşturacak

Antalya DOB, 'Aşk-ı Memnu' Operasını Sanatseverlerle Buluşturacak
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' operasını 22 ve 24 Nisan tarihlerinde sahneleyecek. İmkansız bir aşkın hikayesini konu alan operanın biletleri sınırlı sayıda satışa sunuldu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Aşk-ı Memnu" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, opera temsilleri 22 ve 24 Nisan'da saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan opera, Selman Ada'nın müzikleri ve Tarık Günersel'in librettosu ile sahneye taşındı.

Eserin rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlenirken, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve Nursun Ünlü imzası taşıyor.

Orkestra şefi Hakan Kalkan yönetiminde icra edilecek eserde, koro şefi Mahir Seyrek, başkemancı ise Fahrettin Arda olacak. Eserin ışık tasarımında Mustafa Eski ve koreografide Meray Kartal görev alıyor.

İmkansız bir aşkın ağırlığında ezilen genç bir kadının trajik hikayesini konu alan eserde, "Bihter"i Betül Uzunoğlu ve Arzu Yaman, "Behlül"ü Dağhan Ergün ve Burak Pektaş, "Adnan Bey"i Şafak Güç ve Engin Suna, "Firdevs"i Sılay Erman, "Nihal"i Ceren Tereci Aytekin ve Sinem Baddal, "Mlle de Courton"u Medine Tuganova ve Seçil Fenercioğlu, "Beşir"i Devrim Demirel ve Fatih Kayhan, "Nesrin"i ise Zişan Damcıoğlu ve Serap Demirhan dönüşümlü canlandıracak.

İki perdelik opera, 7 yaş ve üzeri sanatseverler için sahnelenecek.

Eserin sınırlı sayıdaki biletleri, Antalya DOB gişesi ve "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

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Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Kültür Sanat
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