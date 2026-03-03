Haberler

Antalya Devlet Senfoni Orkestrasından "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri"


Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), DenizBank Konserleri kapsamında "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri" düzenleyecek.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 13 Mart'ta saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Orkestrayı Nicolo Umberto Foron'un yöneteceği, solisti ise soprano Mandy Fredrich'in üstleneceği konserin ilk bölümünde Richard Strauss'un Vier letzte Lieder'i seslendirilecek.

Programın ikinci bölümünde ise Gustav Mahler'in Senfoni No.4'ü dinleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
