Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. Yıldönümünü Konserle Kutladı

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konser verildi.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos salonunda gerçekleştirilen konseri orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş yönetti.

Piyanist ve eğitimci Gökhan Aybulus, piyano repertuarının başyapıtlarından Franz Lizst'in 1. Piyano Konçertosu'nu seslendirdiği konserde, ADSO keman sanatçısı Olgu Kızılay başkemancı olarak görev aldı.

Konserde, Tolga Taviş'in ADSO'nun 25. kuruluş yılı dolayısıyla orkestraya ithafen bestelediği Ağırlama, Fugherzo, Noktürn ve Bayramyeri isimli 4 bölümden oluşan 1. Senfonisi'nin ilk kez seslendirilişi gerçekleştirildi.

Sanatçıların performansları sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Konserin sonunda Tolga Taviş'e ADSO Müdürü Uğur Deniz tarafından teşekkür plaketi verildi.

ADSO, 8 Kasım Cuma akşamı Saat 20.30'da Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde gerçekleştireceği "Atatürk'ü Anma Konseri"nde sanatseverlerle buluşacak.