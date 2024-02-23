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Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Venera Ensemble' Konseriyle Sanatseverlerle Buluşacak

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Venera Ensemble' konseriyle sanatseverlerle buluşacak. Konserde, klasik eserler ve Anadolu türküleri seslendirilecek. Konser biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişeleri ile 'www.biletinial.com' adresinden temin edilebilir.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Venera Ensemble" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek program 27 Şubat Salı saat 20.00'de başlayacak.

Batıda klasikleşmiş ve yüzyıllardır yüreklere dokunan eserler ile birlikte Anadolu'nun eşsiz türkülerinin seslendirileceği konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Bilge Yılmaz, mezzo soprano Gülçin Gültekin ve Medine Tuganova, keman sanatçıları Nigina Skovdahl, Elvan Şekercioğlu, İlkay Candan, Angela Bivol, Nazlı Ezgi Zirek ve Eda Berkin, viyola sanatçıları Selcan Noyan, Selen Keser ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Pınar İnan, viyolonsel sanatçıları Veronika Yeliz Efe ve Pelin Baysal Ateşok, kontrabas sanatçısı Pelin Atay, flüt sanatçısı Dilan Oğuz, klarinet sanatçısı Nilay Canca ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alacak.

Bale sanatçıları Müge Öğüt ve Tolga Burçak da dansları ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Öte yandan, "Venera Ensemble"nin adını, Göbeklitepe'den Eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden aldığı belirtildi.

Konser biletlerinin ise Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Cumhuriyet Meydanı Haşim İşcan Antalya Kültür Sanat Güncel Haberler

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