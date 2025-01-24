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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Sezonun İlk Bale Prömiyeri

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Sezonun İlk Bale Prömiyeri
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Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonun ilk bale prömiyerini 'Paquita' ve 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' temsilleriyle gerçekleştirecek. Temsil, yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezonunun ilk bale prömiyerinde "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" temsillerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de sahnelenecek temsil Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Temsilinin ilk perdesinde, klasik bale dünyasında başyapıt olarak nitelendirilen "Paquita" balesinin final tablosu "Paquita Grand Pas Classique" izleyiciyle buluşacak.

Ludwig Minkus'un bestelediği ve Marius Petipa'nın klasik koreografisiyle sahnelenecek eser, Ayşe Fidanlık tarafından sahneye koyuldu.

Paquita balesinde "Paquita" karakteri Iaroslava Volkova, "Lucien d'Hervilly" ise Kanat Nadyrbek Uulu tarafından canlandırılacak.

Temsilin ikinci yarısında ise Felix Mendelssohn'un müziklerine koreograf Deniz Özaydın'ın modern yorumunun eklendiği "Bir Yaz Gecesi Rüyası" balesi sahnelenecek.

Bale eserinde Sevgim Aksoy, Derya Akyurt, Bengü Altunkaş, İlayda Binzet, Milina Fidan Özbek, Chisato Ishikawa, Sayaka Matsushita, Saki Ota, Başak Özbek, Riine Sasaki, P. Selin Telek, Deniz Ünal, Sevim Yıldız, Işıl Ayaz, Zeynep Turan, Volkan Altunel, Burak Burçak, Tolga Burçak, Burak Özbek, Ryuhei Ito, Cenk Tan Karayel, Kaname Noi ve Teimu Onishi görev alacak.

Gecede Antalya DOB Orkestrası'nı şef Pavel Petrenko yönetirken, eserin başkemancılığını Ece Özbek üstlenecek.

Kostüm tasarımı Gazal Erten, dekor tasarımı Talat Ayhan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanan eserlerde Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Kültür Sanat
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